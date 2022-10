Patricia Pardo, ante la reacción de las chicas del Colegio Mayor Santa Mónica: "Si esas chicas os representan a todas, tenemos un problema"

"¿Para qué sirven las charlas? ¿de qué sirven las manifestaciones, la lucha contra el patriarcado o los comentarios en los platós de televisión? No sirven para absolutamente nada . Ellas que son universitarias, que en teoría tienen una formación académica y se supone que un estatus y un nivel... disculparme, no lo habéis tenido en absoluto. Si esas chicas que son portavoces os representan a todas, de verdad que tenemos un problema", ha continuado Pardo.

Además, se ha planteado qué pasa en nuestro país con la tradición y ha pedido prudencia y justicia: "¿Si es una tradición en este país vale absolutamente todo? Creo que hay un trecho muy grande entre tradición y este tipo de voces que escuchamos en la tarde de ayer de mujeres que dicen que es una agresión sexual. No es una agresión sexual, vamos a dejarnos de magnificar las cosas y seamos justos.No vamos a calificarlo como una violación porque no lo es, en todo caso será acoso verbal. Todo esto lo que hace es desvirtuar el discurso feminista y es muy preocupante", ha dicho.