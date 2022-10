Coral, secretaria general del sindicato de estudiantes: "Es una manada de depredadores sexuales en potencia"

A través de un comunicado, las alumnas agredidas verbalmente han salido en defensa de sus compañeros: "Es una tradición y no nos sentimos ofendidos por ello" . Así mostraban su apoyo y defendían ser un acto entre compañeros y recalcaban la cordial relación que mantienen entre ambos colegios mayores . Sin embargo y pese a la insistencia de ambos colegios en calmar la polémica, se investiga un delito de odio y se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por los cánticos .

Coral Latorre, secretaria general del sindicato de estudiantes, ha manifestado su malestar por lo sucedido: "Es la cultura de la violación y es una manda de depredadores y agresores en potencia en acción". Desde el sindicato no entienden este tipo de actuación en la sociedad actual: "No se puede ver una actuación machista así en 2022". Piden medidas y hacen un llamamiento a la universidad complutense como principal responsable para poner fin a dichos acontecimientos: "No sé como la universidad pública puede tener un contrato con este tipo de colegio mayor".