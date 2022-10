El discurso de Ana Rosa sobre el cáncer de mama: "No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos"

"Es el tumor más común en nuestro país, una enfermedad que golpea a miles de mujeres, pero de la que se sale con seguimiento y controles adecuados", empieza diciendo Ana Rosa ante la audiencia. Después, la presentadora continúa declarando: "Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico, te preguntas : ¿qué me va a pasar? ¿cómo se lo cuento a mi familia? No hay certeza, sólo incertidumbre".

Ana Rosa hace mención a la recién fallecida actriz de 'Grease' para explicar su sentir sobre la forma de informar de esta enfermedad: "Decía Olivia Newton-John , después de 30 padeciendo cáncer de mama, que era necesario cambiar la narrativa bélica, la palabra 'lucha' conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo ". Luego, la presentadora sentencia: " No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos ".

"El cáncer no te define como persona ni como mujer. 'Cáncer' no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquier, es la vida", matiza la presentadora mirando a cámara. Por último, Ana Rosa quiere terminar su discurso diciendo: "Detrás de la palabra 'cáncer' hay mujeres no guerreras ni soldados, nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno".