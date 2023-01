Los controles covid a los pasajeros chinos, desde el aeropuerto de Madrid: "Los test se hacen de forma aleatoria"

El reportero, desde el propio aeropuerto, confirma a Patricia Pardo que los PCR a los pasajeros chinos "se realizan en el país de origen", algo que sorprende a la presentadora: "No es muy alentador...". Además, David Cifuentes continúa dando más detalles sobre el control de estos viajeros: "Los test se están haciendo aleatoriamente". Una serie de medidas que, como comenta el periodista, se suman a "control de altas temperaturas, solicitud de las pautas de vacunación, etc...".

"Hay excepciones que no deben cumplir las medidas, como los menores de 12 años, tripulación de cabina y aquellas personas que no salgan de la terminal", comenta el reportero en pleno directo. Por último, se resalta que la "información procedente de China no es muy fiable porque no siempre ha sido transparente" y que "se dice que los pasajeros que están dando positivo están saliendo del aeropuerto".