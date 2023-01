Ana Rosa, contra la Federación al ver que no entregan las medallas a las jugadoras del FC Barcelona: "Les ha faltado tirárselas..."

"Es lamentable, venimos de ver la Supercopa de España en Arabia con un montó de personalidades y autoridades, la Federación debe de tener a alguien para que esta imagen no ocurra, parece cualquier cosa menos un trofeo oficial", comenta Manu Carreño. Ana Rosa, que escuchaba al experto en deportes, añade: "Sólo les falta que se las hubiesen tirado...". El periodista asiente con la cabeza el comentario de la presentadora y apunta: "Me parece lamentable y no sé qué dice el reglamento de la Federación, pero esta imagen no la hemos visto nunca en la categoría masculina".