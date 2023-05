Ana Rosa Quintana no puede contener la risa ante la hospitalización de un hombre tras tener 24 horas de sexo: "Se le va a caer"

Tras la historia contada por Ana Rosa entre risas en pleno directo, Joaquín Prat finaliza diciendo: "Esperemos que le salven el miembro". Y a continuación, comienza contando a Ana Rosa su experiencia cuando fue hace unos días al médico y se equivocó de especialidad: "Creía que me iban a hacer una resonancia en el tendón de aquiles., que más tarde me la han hecho, y, cuando llego al médico, me dicen que me quite los pantalones y los calzoncillos". "Tenía una eco de testículos y no me acordaba. Pero todo ha salido bien", termina de contar el presentador.