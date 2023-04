Tras su rápida reacción, retoman el tema que estaban tratando sobre un suceso en Barcelona: "Afortunadamente el exhibicionista no iba en el autobús, pero iba gente en el bus y el hombre pasado de copas empezó a decirle cosas a la conductora". Alfonso Egea, que intenta analizar el caso con seriedad, añade riéndose: "Es que no me quito al idiota de antes, le he visto muy venido arriba pero seguro que con la conductora del bus no se atrevería...".