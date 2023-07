Los ciudadanos de Casabermeja, en situación crítica: "Tenemos agua una vez a la semana y sólo durante unas horas"

El sector primario está contra las cuerdas y así lo reitera Alba Montiel: "No somos la única granja de la zona de la periferia de Casabermeja , estamos muy afectados, asfixiados y no podemos más. Hay compañeros que están comprando camiones cisterna de agua de su bolsillo". La entrevistada, por el momento, explica que está soportando el tirón porque "tenemos un aljibe con el que nos vamos medio apañando, pero vamos a tener comprar camiones cisterna de agua de nuestro propio bolsillo , porque el ayuntamiento...".

Mi abuela tiene 87 años y no tiene agua corriente, ¡es que no hay derecho!

La situación es más dramática cuando Alba Montiel explica que el ayuntamiento tampoco se preocupa por las personas ancianas: " Mi abuela tiene 87 años y no tiene agua corriente, ¡es que no hay derecho!" . Un dato que deja a Joaquín Prat sin palabras por la gestión que está llevando a cabo los representantes de la localidad.

"Esto es un problema del ayuntamiento de Casabermeja y la empresa que suministra, encima mi casa es la última, me dicen que el agua no tiene presión y que aquí no llega", comenta la afectada. Tras esto, Alba Montiel da un último detalle: "No es un reparto igualitario de agua, los contadores que están más cerca de la toma de agua sí tienen agua, yo como soy de las últimas casas pues no tengo".