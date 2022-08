Un agricultor rompe a llorar ante la sequía: "Esto ya no tiene solución"

Cuando Patricia Pardo le pregunta si tienen algo preparado en caso de que no lloviese, Jonathan responde entre lágrimas: “No tenemos ningún plan, no hay solución, este año no creo que pueda vender nada. Esta planta debería medir por lo menos tres metros y no va a echar mazorca, no vamos a recoger el maíz y algunas praderas se quedaran sin recoger”. Por último, el ganadero emite un alarmante mensaje: “No vamos a tener beneficios, en las cooperativas no tienen la garantía de que nos puedan suministrar el maíz. Nos están amenazando, no sabemos qué van a comer nuestros animales”.