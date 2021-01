Ana Rosa ha realizado un discurso demoledor sobre la gestión del Gobierno de España frente al coronavirus . La presentadora no da crédito con que el equipo de Sánchez no de luz verde a las comunidades a poner nuevas medidas tras alcanzar las peores cifras desde la primera ola y, sobre todo, que se 'regalen' vacunas a Andorra.

Luego, con las cifras en la pantalla, Ana Rosa es muy clara: "Ya son 15 comunidades que piden nuevas medidas y no le quedará más remedio al Gobierno que modificar el estado de alarma ". Por otro lado, no se ha olvidado de Cataluña y ha repartido un zasca: "En medio de este caos, los jueces reactivan las elecciones del 14 de febrero".

Estalla contra Sánchez: "No sé en qué país vive"

La periodista no da crédito con las últimas palabras que ha declarado el presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez dice que España va a ser el faro del mundo en la resurrección del turismo". Ana Rosa, con gesto de resignación, no ha podido morderse la lengua y añadir: "No sé en qué país vive este señor".