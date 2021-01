Contra Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales, por la muerte de los sin techo por el frío

Ana Rosa, contra Alberto Garzón e Irene Montero: "Dejan heladas a las familias más pobres"

Por último, Ana Rosa no ha querido terminar su discurso sin decir que no se cree las excusas de Irene Montero: "Mientras, la ministra Montero culpa a Bruselas de no dejarle bajar el IVA de la luz... pero esta vez no cuela, como tampoco coló el IVA de las mascarillas".