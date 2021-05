Ana Rosa no lo puede creer y su primera frase durante el directo es: "Definitivamente no hemos aprendido nada, es frustrante y desalentador, se veía venir y lo que vivimos el sábado no tiene nombre". Luego, la periodista califica las concentraciones en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Baleares o Salamanca: "Un espectáculo lamentable, una especie de Nochevieja en la que se olvidaban que seguimos en pandemia".