Los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' discuten el novedoso tema de los paquetes de viajes con vacuna incluida que están ofreciendo las agencias de viajes de algunos países del mundo que se están sumando para fomentar el turismo y la seguridad sanitaria. La presentadora es la primera en opinar: "2.500 euros 23 días no me lo creo ni... vamos, eso debe ser el avión y la primera noche" .

La periodista comenta a sus compañeros: "Yo porque ya tengo la primera de AstraZeneca, que me pongan la segunda y de mi AstraZeneca". Ana Rosa aclara: "Porque cuando a mí ya me tocó, ya había duda y estaban retirándola y no se ponía, y al final nos la han puesto".