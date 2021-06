Ana Rosa, sobre vacunar a la selección española: "Estoy a favor, es absurdo que no les hayan vacunado"

La periodista repasa los hechos con su compañero Manuel Carreño, informador de las últimas noticias de deporte: "Entiendo que el Ministro y la Federación le dijeron a Sanidad: oiga, tenemos un Mundial. Vacunen a los jugadores que llevan la camiseta de España, que van a viajar por todo el mundo y Sanidad se negó". El colaborador afirma lo que acaba de decir la presentadora. La periodista continúa su discurso: "Y ahora nos encontramos con un positivo, con que no se sabe si va a poder jugar el partido, que no se sabe si algún otro se ha contagiado...". Y añade: "Que Francia está vacunado, Italia también...". Ana Rosa opina: "Es que es un absurdo. No sé por qué no les han vacunado".