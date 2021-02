Tutorial del coronavirus: inmunidad, protección ante las diferentes cepas y cómo ataca el organismo al virus

Tras pasar el covid, ¿estoy protegido ante la cepa británica, brasileña o sudafricana?

Tras pasar el virus puedes estar protegido sin tener anticuerpos: células T y B

La inmunidad, por lo que están investigando hasta el momento, "dura unos 8 o 10 meses". Sin embargo, que se acabe esa inmunidad no significa que nuestro organismo no esté protegido: "El 95% de las personas que pasaron covid, 10 meses después tienen células B, una de las dos células T o anticuerpos, con tener una de estas su sistema está protegido".