Un criminólogo explica por qué es "casi imposible" encontrar a Tomás y Anna en el mar

El experto comenta que incluso el cuerpo de seguridad no se tomó las amenazas del ex marido de Beatriz: "Incluso cuando ella va a la Guardia Civil esa noche, las alarmas de búsqueda no se activan del todo". Y añade: "Ni siquiera hay una resolución sobre la custodia de las niñas". El hombre confiesa que se contempló la idea de que el desaparecido quisiera asesinar a su ex mujer: "Los investigadores se plantearon que Tomás no decidió hasta el último momento si Beatriz iba a quedar con vida o no".