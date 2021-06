Tomás Gimeno tendría un plan más macabro: matar a Beatriz tras deshacerse de las niñas

Antes de detallar el plan que Tomás habría llevado a cabo, Cruz Morcillo ha analizado l as horas en las que Tomás Gimeno escapó de la isla y Beatriz se marchó del cuartel de Guardia Civil mientras recibía constantes llamadas del asesino.

El posible plan de Tomás: "Los investigadores no saben por qué hace eso"

Luis Rendueles explica cómo maltrataba Tomás a la madre de sus hijas: "La llevaba insultando personalmente casi a diario, por mensajes de teléfono, nos podemos imaginar lo que la llamaba, la insultaba a ella y su pareja nueva pero a sus hijas no, estuvo machacándola psicológicamente durante un año".

Tomás Gimeno "h ace que su hija mayor mande un audio a la madre diciendo 'vente a las nueve a casa a recoger los cuadros de la tata' , él se va de la casa a las 20.55 horas , si la madre llega cinco minutos antes no sé en qué escenario estaríamos...", dice Rendueles.

Una citación que, según el periodista, "los investigadores no saben por qué hace eso". "Quizás quería acabar con la madre o quizás no porque el en realidad se va... quizás el crimen doble de sus hijas le llevó más tiempo de lo que pensaba", declara el periodista sobre las posibles hipótesis.

Cruz Morcillo: "Le dice que entrara con el coche a la finca..."

La periodista Cruz Morcillo está de acuerdo con el colaborador y añade: "Tiene todo el sentido, le dice que entre con el coche a la finca, si quieres que entre, es tu ex y estás viendo lo que estás haciendo es porque no quieres que la vea nadie fuera y que no sepan lo que va a pasar dentro...".