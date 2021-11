La crisis de los camioneros pone en peligro la economía y el abastecimiento en España: "Estamos al límite"

Por otro lado, el empresario asegura: "La subida que hemos tenido en un año ha hecho que nos quedáramos sin beneficio" . Ante la duda de la rentabilidad de dedicarse al transporte de mercancías, Antonio responde: "Yo represento a transportistas autónomos y a día de hoy muchos de ellos están por dejarlo" . Además añade: "No hay relevo generacional , no hay nadie que quiera entrar en el sector".

Esta falta de suministros en un sector fundamental para el normal funcionamiento de la vida diaria de los españoles hace posible un desabastecimiento en nuestras estanterías. El empresario aclara que este problema puede ser "no solo para el transporte sino para la sociedad en general". El transportista avisa: "Se puede parar la economía. El sector es necesario en un país y estamos en peligro de extinción". En el caso de no subir sus propias tarifas de trabajo, Antonio considera que podría suponer un problema: "Si no podemos repercutir esta cantidad sobre costes que nos están llegando, muchas empresas cerrarán y entonces sí que se va a originar un problema en la sociedad, como en problemas de desabastecimiento".