Ahora que las personas jóvenes son más vulnerables, Juan quiere advertirles: "No compensa verte en un box, en la UCI, lleno de tubos, por la boca, meterte una vía en la yugular, otra vía en la mano, los electrodos, el aparatito del dedo para las pulsaciones, no puedes comer". Sobre todo, no quiere que la gente se olvide de que "en ese momento ves que estás desnudo, tu vida no depende de ti".