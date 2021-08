María, enferma de EPOC, para tener oxígeno debe estar conectada a la red eléctrica: vive un drama con la factura de la luz

María Martín explica que su día a día es "superación continua" y estando estable no hay problema, pero ahora tiene incertidumbre con la subida de la luz "no puedo decidir cuándo respiro". El concentrador de oxígeno es una máquina pero, como explica María Martín, "es una medicación para nosotros", con lo cual "si no hay energía eléctrica no podemos respirar".