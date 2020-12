Un español en Londres confiesa la cruda realidad de la nueva cepa del coronavirus: "Lo veo bastante negativo"

Adrián, español en Londres, nos cuenta la situación con la nueva cepa

Esto ha afectado y mucho a los españoles que viven en estas zonas del país. Entre ellos a Adrián, español que trabaja como pastelero en un restaurante de Londres , que dispone de un billete para el 23 de diciembre para volver a Barcelona que no sabe si podrá utilizar: "Estoy a esperas a ver que me dice la compañía, tengo un PCR programado para poder ir a España con todas las medidas de seguridad".

¿Cree que podrá volver a casa por Navidad?

Aunque cree que finalmente no podrá pasar la Navidad en casa: "Lo veo bastante negativo todo, creo que se va a cerrar, no lo dejaría de entender, es una cosa que se ha de controlar, si hay una nueva cepa tenemos que evitar viajar para no se contagia más a otros países y no se extienda. Mi familia está expectante a todo lo que pase y es una situación que entienden, que no es culpa mía de ellos ni de nadie y que lo importante es la salud".