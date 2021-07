El inmunólogo Alfredo Corell, sobre la combinación de vacunas: "Potencia el sistema inmunitario"

Cuando Alfredo Corell se contagia de covid había terminado su vacunación un mes antes. El inmunólogo explica que experimentó los típicos síntomas de una alergia o leve catarro, "congestión nasal y estornudos", lo atribuyó a una reacción alérgica. Estos indicios no le hubiesen llevado a pensar que tenía covid si su amigo no hubiese dado positivo: "Es una suerte estar vacunado, si no hubiese dado positivo no me hubiese hecho la prueba".