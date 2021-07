Isaac tenía 18 años y fue asesinado hace unos días en un túnel de Madrid . Su madre, Ángeles , ha hablado con Patricia Pardo en ‘El programa del verano’ para reclamar justicia y para aclarar que el joven no pertenecía a ninguna banda .

El joven fue atacado en un túnel la semana pasada. Recibió cuatro puñaladas por la espalda y sus agresores, que al parecer eran tres y huyeron en patinete, no le robaron y le estarían esperando. Isaac estaba hablando con un amigo por teléfono en el momento del ataque y le comentó que varias personas le estaban siguiendo. El amigo avisó a Ángeles, que vive a 400 metros del lugar, pero cuando llegó al lugar la tragedia ya había ocurrido.

La madre de Isaac ha contado que el caso está en manos de la unidad de homicidios y que de momento no se descarta ninguna hipótesis. “Quiero dejar claro que no pertenecía a ninguna banda, únicamente hacía rap. (…) Que nosotros sepamos no tenía ningún enemigo”, ha dicho.