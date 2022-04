Tras escuchar las palabras de Gerard Piqué que decían "todos sabemos quién está detrás de todo esto" , José María Olmo quiere aprovechar para contestar al jugador: "Repiten una y otra vez que saben quién está detrás, pero es que yo estuve hablando una hora con Rubiales y esto lo voy a contar porque no me dejan otra opción...".

"Yo llamo el miércoles a la Federación para darle cinco días de margen, tiempo suficiente para que pudieran comprobar, desmentir, matizar o lo que consideraran oportuno, y no me arrepiento porque conozco al director de comunicación con el que iba a clase en la universidad... encima había festivos, era un tema delicado y no quería que nadie quedara mal", explica el periodista.