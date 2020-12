Patricia Pardo desvela su superstición con la Lotería de Navidad: ¡alucina al saber que no compró un décimo a Mayka Navarro!

El reportero acudía a un puesto de lotería donde había tocado un quinto premio. Durante la conexión, la curiosidad invadió a Patricia Pardo que no pudo evitar preguntar: "Miquel, ¿llevas algún amuleto?" . Vals, entre risas, le responde: " Eso te lo dejo a ti, que sé que hoy vas más cargada de lo habitual" .

La presentadora no pudo esconder la evidencia y empezó a sonreír a la vez que confirmaba las palabras de su compañero: " Más de lo habitual, ahí la has dado ". Además, Patricia Pardo reconoce ante la audiencia que le apasiona el sorteo: "Solo falta que nos quiten la Lotería de Navidad, ya es lo que faltaba, ¡con lo que nos gusta una tradición!".

Patricia Pardo no da crédito al saber que no tiene el décimo de Mayka Navarro

Las palabras de la colaboradora cambiaron la cara de Patricia Pardo: "¿De Mayka Navarro? No me lo puedo creer, yo no llevo". La periodista ha intentado hacer un trueque de décimos con sus compañeros, pero se ha percatado que solamente Cruz Morcillo llevaba el décimo de Mayka Navarro.