¿Por qué Tomás no pudo hacer daño a las niñas?

Por otro lado, Joaquín Amills opina sobre lo que ha podido suceder con Tomás y las niñas: "Creemos que no ha pasado nada grave. Tomás sufría una lesión desde el mes de marzo que le impedía coger a la niña pequeña y subirla por encima de los hombros. No podía hacer fuerza" .

Ana Rosa pregunta al invitado si se ha planteado la posibilidad de que nunca sepan lo que realmente ha sucedido. El invitado expone: "La madre teme que la situación se alargue, pero no hasta el punto de no saber la verdad. Nosotros la tenemos que preparar para eso". El portavoz de la madre añade: "Los familiares no pueden pensar en lo que va a pasar dentro de un año o de cinco porque si no ese día, te aseguro que te quitas la vida".