Margarita del Val, sobre las vacunas de Pfizer y Moderna: "Solo protegen de síntomas leves"

Margarita del Val afirma que todavía no se conoce si la vacuna protege de los síntomas graves

La viróloga confirma que "no es un producto que necesitemos para nada", que es un pequeño caso, pero "no garantiza en absoluto que vaya a proteger de lo que nos interesa de verdad, que nos protejan de síntomas graves y de la muerte". Explicando que no está entusiasmada con todo esto, al contrario, está molesta de que estas precisiones no se hayan hecho y "esto no me convence para nada" ya que lleva toda su vida en vacunas, y que será seguro cuando se vacune "a las personas de riesgo y a ellos también les proteges del covid severo y de la muerte entonces estaría bien, pero no está garantizado en absoluto".