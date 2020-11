Los médicos, indignados con Simón: "Es una falta de sensibilidad con los sanitarios, es la gota que colma el vaso"

La vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos que hay mucho detrás para pedir el cese de Simón

Una de las últimas declaraciones de Simón ha sido asegurando que es más fácil que los sanitarios se contagien fuera del trabajo y lo lleven ellos al hospital, algo que la vicepresidenta ha asegurado que ha molestado en el sector: "Ha sido un continuo, esto es la gota que colma el vaso. Desde el inicio de la pandemia hay una serie de afirmaciones con las que no hemos estado en absoluto de acuerdo". Aunque explica que "no han sido exclusivamente estas afirmaciones" que es cierto que "si son con una falta de sensibilidad a lo que los sanitarios han hecho en estos momentos de pandemia, pero no solo ha sido eso".