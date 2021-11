Una mujer no vacunada sufre graves enfermedades crónicas pulmonares: "He visto la muerte"

"No fue por negacionista, lo mío fue por dejadez... lo fui dejando pasar hasta que le vi las orejas al lobo"

"Lo he pasado muy mal, bastante grave, han estado a punto de entubarme... le he visto la cara a la muerte"

Con secuelas crónicas: "Me detectaron una hipertensión pulmonar, que ya es crónico, y el problema de la neumonía bilateral"

En España hay 3,7 millones de personas que no se han puesto ninguna dosis. Una de ellas es María Yrayzoz, que habla para 'El programa de Ana Rosa' confesando cómo ha estado a punto de morir por culpa del covid tras no haberse vacunado.

La paciente confirma que no recibió ninguna dosis de Janssen, AstraZeneca o Moderna. Nada. María explica el motivo: "No fue por negacionista ni por falta de de conocimiento... lo mío fue por dejadez, lo fui dejando pasar hasta que le vi las orejas al lobo".

María Yrayzoz hizo vida en casa y se contagió sin ella esperarlo: "No sé dónde me contagié, es algo que me trae de cabeza". Después manda un mensaje a los negacionistas: "Lo he pasado muy mal, bastante grave, han estado a punto de entubarme incluso, muy mal, yo le he visto la cara a la muerte".

Las secuelas crónicas pulmonares tras no vacunarse

La entrevistada explica al detalle cómo se encuentra: "El covid me ha dejado unas secuelas crónicas, no es broma esto. A mí me detectaron una hipertensión pulmonar, eso ya es crónico. Aparte del problema que cogí en los pulmones, esa neumonía bilateral".

"Todavía no estoy vacunada, tengo que esperar seis meses. Ahora me tengo que vacunar de la gripe, algo que por edad no me tocaba", dice al ser un paciente muy sensible ante este virus por sus problemas generados en el pulmón.