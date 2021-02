Elecciones en Ctataluña: riesgo elevado y consejos para no contagiarse

Por otro lado, el infectólogo conoce la historia de la chica que ha llamado a 'El programa de Ana Rosa' explicando que su padre ha pasado dos cáncer, sufre bronquitis y deberá participar en la mesa electoral. Mitjá cuenta: "El otro día se me rompió el corazón cuando un hombre me llama diciendo que su mujer tiene un linfoma, está en tratamiento con quimioterapia, y él estaba aterrado de tener que ir a la mesa electoral, contagiarse e infectar a su esposa , la pone en riesgo de muerte".

Conversación con Zapatero: "El CIE y el ministro Illa han fracasado"

"He publicado una serie de whatAapp en el que me ofrecía a ayudar al Gobierno, junto a otro expertos, como grupo para trabajar contra la pandemia", dice el reputado experto. La conversación se inició cuando "Zapatero me contactó a través de un periodista muy conocido", en la charla se dice "el había actuado como mediador de países de latinoamérica, me dijo que tenían problemas para controlar el covid y si les podía ayudar".