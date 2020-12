Araceli y Mónica, primeras vacunadas en España: sin efectos secundarios y noche tranquila

Habla Araceli, la primera vacunada de España

Mónica, la auxiliar vacunada, cuenta cómo se encuentra

También estaba en directo Mónica, trabajadora de la residencia, que garantiza que está "perfectamente, he pasado la noche bien y me encuentro bien". Explica que en la residencia "ya nos hemos vacunado todo el mundo, fue un día muy importante para nosotros". Y que no dudó ni un momento ponerse la dosis: "Me lo propuso el equipo directivo y dije que si porque me sentí muy orgullosa". Ya que "es la única manera de frenar esta enfermedad y yo creo que si nos vacunamos todos podemos construir un país mejor y más fuerte".