Un médico en la universidad de Leicester, sobre la nueva cepa: "Se ha exagerado todo un poco"

Salvador Macip, médico investigador de la universidad de Leicester, ha estado en directo en el programa para explicar todo lo que se sabe de la tercera cepa detectada en Reino Unido : "Se sabe muy poco, están diciendo que es más infecciosa la primera que nombraron en Inglaterra hace un par de días. Aún no se sabe si es más contagiosa, se ve que es más común , está más expandida por las zonas del sur de Inglaterra, pero todavía hay que hacer pruebas"

La tercera cepa no sería tan preocupante cómo se dice

Este experto da el motivo por qué se descubren tantas variantes en Reino Unido : "Reino Unido está mirando, tiene uno de los principales centros de secuenciación, están contantemente mirando el código genético del virus, en España no se mira tanto y es normal que los ingleses sean los primeros en detectarla, eso no quiere decir que surgieran en Inglaterra ni mucho menos ni que sea la última".

La vacuna debería servir para las nuevas variantes

Y está casi seguro en que funcionará la vacuna en las nuevas variantes del virus : "En principio no se sabe, pero se sospecha que si, la variante es un cambio pequeño y la vacuna fabrica anticuerpos para diferentes parte de una proteína y en principio solo ha cambiado una pequeña parte, en principio todo hace sospechar que las vacunas funcionarán ". Aunque cree que "se ha exagerado un poco la importancia que puede tener ahora mismo esta variante en Europa o en el mundo".

Cree que hay que tomar medidas, que en Reino Unido no son suficientes

Aunque cree que tiene menos importancia de la que se está dando, piensa que todas las medidas que se tomen son buenas: "Ante la duda lo mejor es hacer restricciones para evitar si realmente esta variante fuera peligrosa, tenerla controlada. Aislar el Reino Unido no es una mala elección, porque las cifras en Reino Unido son bastante malas. Cuando menos nos movamos por Navidad mucho mejor". Ya que en este país "la gente por la calle no lleva mascarilla, desde el principio se ha hecho muy poca incidencia en que la gente la lleve" y apunta directamente a las autoridades: "Ha habido bastante errores en la gestión del Gobierno británico, por no ser suficientemente severo".