El profesor de Salud Pública de Harvard avisa a los jóvenes: "Va a haber muchos en los hospitales este verano"

"Estamos obviando un poco el impacto de la enfermedad en la gente que no es ingresada o fallece, hay muchos casos que demuestran que la gente joven no es inmune a todo y debemos preocuparnos por ellos", matiza el experto. Luego, Elvis añade: " Aunque veamos un descenso en picado de la mortalidad no significa que no hayamos salido de esta".

Francia va a vacunar a partir de 12 años: ¿por qué se deben vacunar los jóvenes?

Elvis insiste en la vital importancia de que todos nos pongamos la pauta completa: "Cuando ves los datos, que la gente no se contagia, un joven puede pensar 'bueno, ya no hace falta que me vacune'. No, no, sí hace falta que te vacunes, hay gente que no puede vacunarse y está desprotegida".