Margarita del Val deja en evidencia al Gobierno sobre la segunda dosis de AstraZeneca: "El riesgo es menor"

AstraZeneca es segura, tanto la primera como la segunda dosis

Margarita del Val confiesa que " no me siento con autoridad moral para recomendar a alguien que se ponga la vacuna de Pfizer como segunda dosis después de AstraZeneca sin tener datos de seguridad" .

La experta lanza un mensaje: "No hay que extender lo de elegir qué vacuna me pongo... porque están poniendo la decisión en manos de personas que no tienen toda la información". La científica detalla: "No nos pueden poner ese peso de elegir porque eso distorsiona las campañas de vacunación". La química aclara: "Tienen que ponernos la mejor vacuna a nosotros teniendo en cuenta a las personas más vulnerables de la población".