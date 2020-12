El protocolo de vacunación en residencias de ancianos: "No arriesguemos, empezamos el día 28"

La presidenta tiene claro que estas navidades son una época para cuidar de nuestros mayores, evitar todo tipo de riesgos y esperar, que queda poco, a la seguridad máxima: "Me he pasado cinco años para que salieran con las familias y ahora pido lo contrario porque cuando entra un virus a la residencia es arrasador".

"Tenemos un plan de vacunación encima de la mesa, la verdad es que no nos toca arriesgar" , dice con el gesto serio. Acto seguido, Cintia Pascual abre la puerta a la esperanza: "Cuando estén todos vacunados, a finales de febrero y a los 15 días ya están inmunizados, podrán salir con precaución".

El protocolo de vacunación en residencias: "Los centros de día también recibirán vacunas"

Cintia destaca la importante labor de los empleados en residentes porque "trabajar con estos EPIS es inhumano" y anima a todas las personas a que se vacunen: "Le digo a la gente que no podemos tener miedo a la vacuna , peor es vivir como hemos vivido estos meses o como estamos, la vacuna es segura y no hay prácticamente efectos secundarios, es un acto de responsabilidad".

El protocolo de vacunación ya tiene los primeros detalles: "Empezarán por las residencias para vacunar a los usuarios y los trabajadores en el mismo centro, los centros de día también. No se hace en toda España y lo estamos pidiendo porque hay muchos ancianos en centros de día que no pueden venir a las residencias ".

Sobre si los ancianos en residencias tienen miedo a ponerse la vacuna, la presidenta es muy clara: "Nos dan una lección de vida, ellos no tienen miedo a tantas cosas, ellos dicen que por supuesto se vacunan, se vacunan todos los años de la gripe". Una vacuna para acabar con los temores: "Hay muchos que tienen miedo, que no quieren morirse y que dicen que no van a salir a la calle hasta que el bicho se vaya".