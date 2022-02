Un virólogo alerta del verdadero peligro de acortar las cuarentenas de los positivos: "No tenemos controlada la situación"

Estanislao Nistal, virólogo, comenta esta nueva premisa: "Más que el aforo, que sí que puede impactar, es que en esos espacios en los que hay mucha gente se siga teniendo en mente que la mascarilla es importante". En cuanto a la posible inmunidad de grupo, el experto señala: "Creo que el concepto de inmunidad de rebaño viene asociado a la capacidad que tenemos de bloquear la transmisión o la entrada del virus en nuestro cuerpo, con las vacunas que tenemos en estos momentos se está viendo que eso no es totalmente así". Además, añade: "Es posible que no lleguemos a él o lo hagamos parcialmente durante unos meses, no podemos hacer barreras completas".