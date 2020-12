Un reportero, expulsado del edificio okupa de Zaragoza: amenazas y casi vomita por el intenso olor

El reportero accede a uno de los edificios okupados. El olor es "horroroso", el periodista apenas puede respirar y tiene que encender la linterna porque no hay ningún tipo de luz. Las humedades muestran las condiciones en las que viven estas personas y, lo más llamativo, en las puertas de las casas no hay ningún tipo de cerradura o pomo, pues se cierran con unas cadenas que atraviesan un agujero .

En el interior de un domicilio: el olor es insoportable

El reportero llama a la puerta de varias casas y no recibe respuesta. A medida que sube por las escaleras, se percata de que las paredes están negras debido a que "los okupas incendiaron las viviendas de la parte de arriba".

En ella vive una pareja con niños, la mujer confiesa ante la cámara: "Yo no trabajo, mi marido no trabaja...". Sin empleo pero con vivienda, habitan en unas condiciones lamentables y, según explica el hombre, ellos no participan en los conflictos: "Aquí nunca hay problemas, pregunta a los vecinos".