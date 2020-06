Sonsoles Ónega explica cómo organiza su ajetreada vida: "Escribo la semana que mis hijos se van con su padre"

Durante su entrevista, Ana Rosa Quintana le ha preguntado de dónde saca tiempo para todo : "Escaleto mi vida como si fuese un programa para tener tiempo para todo. Si eso se lo preguntas a mi hijo Yago de diez años, os diría que se lo robo a ellos y no les dedico el tiempo que se merecen", ha confesado.

Sobre cuándo consigue escribir, ha explicado que desde que presenta 'Ya es mediodía' ha tenido que cambiar sus hábitos: "Antes lo hacía de noche, pero ahora no puedo trasnochar tanto porque luego la cabeza no me funciona bien. Los fines de semana y las semanas que los niños están con su padre, pues también lo escribo", se ha sincerado.