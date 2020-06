Ana Rosa interrumpe a una de sus colaboradoras para cambiarle las gafas: "Estas son las que me van bien"

Este martes, Ana Rosa ha protagonizado un divertido momento cuando, en pleno directo de su programa, ha interrumpido a una de sus colaboradoras para pedirle que le cambiase las gafas. " Esas gafas son las que me van bien hoy y estoy viendo que las mías son las que te van bien a ti", le ha dicho a María Claver.

La colaboradora, visiblemente sorprendida, ha limpiado sus gafas para regalárselas a Ana Rosa Quintana, que no ha dudado en cambiárselas antes de seguir comentando la actualidad política y los temas del día. Fernando Garea, que en ese momento formaba parte del debate, no ha podido esconder su sorpresa: "Ahora sí que me quedo sin argumentos", ha dicho riéndose.