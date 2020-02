Ana Rosa, sorprendida por el look de una reportera: “Qué sencilla va”

La reportera Marta Riesco ha intentado localizar a Carlos Lozano , que lleva alejado de los focos mediáticos desde hace más de 6 meses. Tras los mensajes que le ha escrito y las llamada a las que el presentador no contesta, Marta Riesco ha localizado la lujosa comunidad a la que el presentador se ha mudado recientemente y ha hablado sobre sus nuevo vecinos.

"Qué sencilla va Marta", ha comentado la presentadora de forma divertida sobre el look que Marta Riesco llevaba en el reportaje. El comentario de Ana Rosa ha provocado las risas de algunos colaboradores del plató que han alabado su trabajo. "Martita está ideal", "va muy guapa siempre y no hay reto que se le resista", respondían. No es la primera vez que sucede ya que Ana Rosa había comentado en otras ocasiones el estilismo de la reportera del corazón.