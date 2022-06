Una amiga de la mujer asesinada por el conde en Serrano: "Él quería mucho a su hija, nunca imaginé que hiciera una cosa así"

"Nunca me contó que tuviera problemas con él de ningún tipo; al revés, siempre que hablaba con ella, él estaba de fondo haciendo bromas, de cachondeo, y ella riéndose"

Beatriz Dávalos, amiga de Gema, la mujer del conde asesinada en el crimen de Serrano, comparece en 'El programa de Ana Rosa' para hacer un perfil del marqués, qué situación atravesaba Gema antes de que la mataran y si el círculo cercano a la víctima sospechaba que esto pudiese ocurrir.

La víctima no contó a su amiga la denuncia a su marido y se mostraba risueña con el conde

La amiga de la fallecida, sin dar crédito todavía de lo ocurrido, declara: "Gema nunca me contó que tuviera problemas con él de ningún tipo". De hecho, Beatriz confiesa que era "al revés, siempre que hablaba con ella, él estaba de fondo haciendo bromas, de cachondeo, con bromas salidas de tomo, pero nos las tomábamos así...".

"Ella siempre estaba riéndose, nunca percibí que tuviesen problemas ni ella me lo había contado", apunta la amiga. Beatriz explica que conoció a la fallecida "hace 20 años que coincidimos trabajando un verano" y confiesa muy apenada que "no me contó lo de la denuncia previa de 2018, no tenía ni la más remota idea de que esto pudiese pasar".

Se marchó antes de París: "Me dijo que se puso mala, que iba a Urgencias a Madrid y dejó a la niña con una amiga"

La mujer asesinada viajó a la capital francesa junto a su hija, una amiga de la niña y su madre. Beatriz Dávalos explica que "iba a verla el sábado pasado porque estuvo aquí en París, yo vivo en París, pero se adelantó el vuelo porque se puso mala, que se fue a Urgencias a Madrid y me dijo 'no puedo verte, voy a cogerme un vuelo porque estoy fatal".

"Creo que la hija se quedó aquí con la amiguita que venía, por eso creo que no estaba en la casa", apunta la entrevistada. Por otro lado, la amiga de la fallecida revela que "hablé con ella el domingo, me contó que ya había salido de Urgencias y que estaba bien".

La mujer viajaba siempre sin el conde y la decoración de la casa

Beatriz explica que "no conocía" a la mujer que murió junto a Gema en el domicilio de Serrano: "Al principio, no sabía si era su madre, no sé quién es esta mujer porque no me había hablado de ella".

Sin embargo, la propia amiga se da cuenta en directo que quizás algo fallaba en ese matrimonio: "En París la vi dos veces que vino, nunca me habló de problemas. Es verdad que él no venía, venía con la niña y con una amiga de la hija y la madre. Es verdad que con él no, pensaba que era por otros motivos, porque no le apetecía viajar...".

En cuanto al domicilio cargado de armas y con simbología fascista, Beatriz apunta: "No sabía que tenía armas en su casa. Cuando he ido he visto una decoración muy extravagante, tenía vitrinas con libros muy antiguos, una armadura... él siempre decía que eran cosas que había heredado. Nunca vi esvásticas ni títulos fascistas, igual los ha puesto recientemente porque hace mucho que no voy".

Beatriz: "Ella y él querían mucho a su hija, a la menor le va a quedar su abuela"

La amiga de la mujer del conde confiesa rota de dolor que "no me lo podía creer, cuando he visto su cara me he quedado... no he podido pegar ojo en toda la noche".

Después, sobre el terrible crimen que ha realizado Fernando, apunta: "Nunca hubiera imaginado que hiciera una cosa así, deja a una niña de 12 años huérfana. Ella quería mucho a su hija, pero él también".