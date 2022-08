Dos víctimas del pinchazo por sumisión: "Sacó la jeringuilla en la discoteca, no me di cuenta y esperando al taxi me empecé a marear"

En primer lugar, la reportera nos cuenta que el 70% de casos que se han denunciado en Cataluña han sido en Lloret de Mar, Girona. La primera en hablar es Vicky, testigo y víctima de uno de estos casos: “ Se me acercó un chico francés por detrás, me pregunto como me llamaba, iba a sacar algo de la riñonera y vi que era una jeringuilla, la tapo con la mano y me di cuenta, ahí empezamos a pelearnos, la gente le defendió a él porque no sabía lo que estaba pasando ”. En adición a esto, la entrevistada afirma que “todos los casos que ella conoce en Lloret de Mar son causados por franceses sin confirmar que sea una moda de Francia”.

Después de esto, hablamos con Nicole, la cual sufrió un pinchazo en el brazo: “Yo no me di ni cuenta, a la media hora estaba esperando el taxi, empecé a sentir mareos y se me durmió el brazo, no me imaginaba que me podían haber pinchado”. Asimismo, nos cuenta como está siendo su tratamiento: “Estoy tomando medicación por si acaso me han pegado alguna enfermedad”. Patricia Pardo pregunta a la afectada por su asistencia al hospital, a lo que Nicole responde informando, diciendo que “cuando fue al hospital había otros cinco casos más de pinchazos”.