El padre de Alena, la menor de dos años desaparecida en Tenerife: "Se la llevó su madre, lo último que sabemos es que hay un vuelo a Suiza"

Joel amplía información sobre el caso: “Hace un mes que no veo a mi hija, no se nada de la niña, la policía judicial lo último que nos ha contado es que existe un vuelo a Ginebra, Suiza, eso es lo último que sabemos del paradero de Alena”. En adición a esto, habla sobre la persona que se ha llevado a su hija: “La abogada de la madre de la niña dice que su clienta no está atendiendo a razonamientos lógicos”.