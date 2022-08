Además de esto, habla sobre las medidas de seguridad y asistencia de las fuerzas del estado: “En un festival de estas magnitudes, aparte de salidas de emergencia debe haber otras para vehículos de asistencia , las salidas de emergencia son para las personas, no puedes obstaculizar todas y hacernos salir por una apertura inhabilitada”. Después, la entrevistada afirma que “el vendaval duró unos cinco minutos” y que “las estructuras no estaban ancladas al suelo”. Por último, la entrevistada habla de lo que vio mientras recogían: "Desde el parking, veíamos como desde la noria se caían las sillas que colgaban contra el suelo ”.

Alba también asistió al Medusa y acabó hospitalizada porque se le cayó encima parte de la estructura del escenario: “Fue todo muy rápido, estaba esperando a una amiga en la entrada, se puso a llover, paró y vino una tormenta muy fuerte, nos tapamos la cara y cuando me quise dar cuenta ya estaba en el suelo con la estructura encima, oía a mis amigas chillar mi nombre, a la gente gritar, no sé cómo logré salir de ahí y me ayudaron a llegar a la ambulancia”, le ha contado a 'El programa del verano'.