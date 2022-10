La pareja de Óscar sospechó de su coartada el día de la desaparición de Esther López: "Me sorprendió, no tenía sentido"

La mujer habría tenido serias dudas sobre la cuartada de Óscar al día siguiente. "Nos dijo que estaba en el coche porque iba a descambiar un pantalón. Me sorprendió porque Óscar no suele perdonar las siestas, después de trabajar suele irse a dormir y no a descambiar un pantalón", declaraba la actual pareja del acusado. "No me cuadró porque además no le gusta irse de compras. Cuando le vi, le pregunté y me dijo que era mentira, que había ido a la casa a hacer la cama y a quitar un porro que había dejado en la ventana. Me dijo que me había engañado para que no me enfadara. Eso no tenía sentido para mi", estas declaraciones serían nuevas pruebas que apuntaría a Óscar como presunto responsable de la desaparición de Esther López.