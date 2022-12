La madre de Milena: "Mi niña no era prostituta y su supuesto novio tiene responsabilidades"

La madre deja claro que su hija no es prostituta ni escort

Sobre el novio: "No lo conocemos de nada, él es el que llevó a mi hija allí -al piso donde falleció-, él y otra persona"

Indignada con la policía: "Nadie me avisó de su desaparición, a mí no me llamó la policía. Información cero"

La madre de Milena comparece en 'El programa de Ana Rosa' totalmente hundida para hacer justicia por el crimen de su hija. La entrevistada explica que la policía no le dio información sobre la desaparición de la joven y señala al que dice ser novio de Milena de tener "responsabilidades".

"Estoy muy descontenta con la campaña tan brutal de desprestigio sobre mi hija que ha salido en los periódicos, mi familia no me ha dejado leerlos... se han ensañado con una persona que han asesinado y que no ha hecho daño a nadie", dice Mabi Castro rota ante la reportera.

La madre de Milena, sobre la prostitución y señala a Fabián

La madre de Milena dice con seriedad: "La niña no se dedicaba a la prostitución ni era escort, la niña tiraba las cartas hasta dónde yo más o menos sé". Al escuchar esto, Joaquín Prat responde: "Mabi, es que da igual a lo que se dedicara su hija, tu hija es la víctima de un cruel asesino". La entrevistada, entre lágrimas: "Ahí está, la están dejando como si ella hubiese hecho algo muy malo... ¿y si fuese prostituta? Qué de malo habría, han quitado una vida, ¡una vida!".

En cuanto a Fabián, el que dice ser novio de Milena, la madre no se muerde la lengua: "A este chico no lo conocemos de nada, nadie sabe de dónde ha aparecido. Él es el que ha llevado a mi hija allí -al piso donde falleció-, él y otra persona". Además, la Mabi reflexiona: "Si tu tienes una novia, ¿la dejarías que se prostituyera?".

"A este chico no lo conoce nadie, no es que lo conozca yo, es que no lo conoce nadie...", matiza. Luego, la madre de Milena da más datos: "A este chico lo conocía una nueva amiga de mi hija, ella fue la que la convenció para vivir juntas, ésta no tiene papeles... Al tal Fabián no lo conoce nadie, nadie en Alcalá de Henares, de los amigos, de los padres de los amigos", sentencia.

"Hay gente que tiene responsabilidad de que mi hija estuviese en esa casa", dice la madre con el gesto serio sobre lo que ocurría en aquella vivienda. Una joven alejada de su familia, amigos de la infancia y su circulo cercano. La madre comenta: "El tal Fabián no ha dado la cara, está escondido". En cuanto la amiga, la señala: "Paula me llamó muy preocupada para explicármelo todo, ella no vivía con mi hija y estaba metida en sus asuntos, no eran buenas compañías, no te puedo decir más...".