El padre de Ángel, tras los hallazgos en Toledo: "Pido que en 24 horas vacíen el vertedero"

Sinaí, presidente de la Sociedad Gitana: "Yo tengo que aclarar que no va a haber consecuencias de ningún tipo, somos gente de bien que vamos a hablar con toda la familia para que esto no se vaya de madre. Aquí lo que queremos es que vacíen lo antes posible, si pueden en 24h, que no tarden 48h en vaciar este vertedero porque supuestamente el cuerpo de Ángel sigue ahí. Lo que queremos es que esta familia no sufra más, que se vacíe el vertedero y se encuentre lo que falta del niño".