Exclusiva| Las declaraciones del conserje que grababa ilegalmente a sus vecinos en Valdemoro: "Voy a ir a por todos los que pueda"

"Todo es mentira. Hay mucha película detrás de todo esto", es la versión del conserje detenido

Dice que va a demostrar su inocencia: "Voy a ir a por todos los que pueda porque me han hecho mucho daño"

Habla de una supuesta venganza entre vecinos: "Yo soy un p*** autónomo que trabajo como puedo y como voy"

El colaborador de 'El Programa de Ana Rosa', Lolo García, habla con el conserje de una urbanización, acusado por grabar a los vecinos con una cámara oculta. Al principio lo reconoció, pero le ha dicho a Lolo que él está muy tranquilo porque todo es mentira, dice que todo esto no ha hecho más que empezar.

"Todo es mentira. Hay mucha película detrás de todo esto", es la versión del conserje detenido por grabar presuntamente a los vecinos de una urbanización de Valdemoro. "Yo no lo he hecho", asegura que está tranquilo. Dice que va a demostrar su inocencia: "Voy a ir a por todos los que pueda porque me han hecho mucho daño y hay mucha gente que está hablando más de la cuenta. Porque los conserjes vemos muchas cosas".

Habla de una supuesta venganza entre vecinos: "Yo soy un p*** autónomo que trabajo como puedo y como voy ¿sabes?. Y me han puesto como que soy un especialista en telecomunicaciones, que he puesto cámaras en todos los sitios. Me están pintando pues eso, como una persona que no puede estar en la calle".

El conserje niega haber confesado