La vecina que descuartizó a la presidenta de su comunidad en Carabanchel por unas deudas: "Esa mañana llamó a la víctima y llevaba una maleta grande"

La detenida es Marta, tiene 34 años y acumulaba una elevada deuda con la comunidad de vecinos al no pagar las facturas del agua ni gas. Pilar es la víctima, tenía 68 años, era la presidenta de la comunidad y estaba gestionando esos impagos con la afectada. Esta historia acaba de la peor forma posible la anciana y los vecinos de ambas no dan crédito a lo ocurrido.

Los s obrinos de la víctima dieron la voz de alarma cuando, al no recibir noticias de la anciana, acudieron a su domicilio y se encontraron la luz encendida, el móvil, la cartera, la ropa que se iba a poner sobre la cama y no había echado la llave a la puerta, cosa que siempre hacía según los familiares.

Por otro lado, el periodista comenta otro dato que es muy importante para la investigación: la confesión de la portera del edificio. "Hay una maleta, l a portera nos comenta que la vio entrar el lunes en el portal con una maleta grande y vacía; ella le preguntó 'oye, ¿te vas de viaje?' y la mujer le contestó: 'No, es que me voy a mudar", añade el reportero.

Entre la puerta de Pilar y Marta se encuentra viviendo María, la vecina confiesa totalmente rota: " Pilar era una mujer muy buena, ayudaba a toda la gente, era muy formal..." . Además, cuenta que la familia de la víctima le tocó a la puerta para ver si ella sabía donde estaba la anciana: "Vinieron a preguntarme si la había visto, les dije que no... me decían que la llamaban y nada".

En cuanto a la investigada, la vecina apunta: "Marta era aislada, la he visto muy pocas veces... la habré visto pero no la recoznoco muy bien, llevará unos ocho meses viviendo aquí, pero ni hablar con ella ni nada...". Además, María termina contando lo único que sabe: "Ella no debía una serie de recibos, desde que entró no ha pagado nada, sé que es cuñada de la propietaria del piso y nada más".