Rafa, el vecino que rescató a un niño de una riada: "La madre se fue detrás de un zapato"

"En un primer momento no me fijé en la chica, estaba hablando con un vecino. Me giré y la vi entrando a la riada, supe que el carro iba a volcar seguro", cuenta Rafa acerca de cómo ocurrió el suceso. A lo que Joaquín Prat le pregunta: "¿Ella vio la fuerza con la que iba el agua?". Y el vecino responde rápidamente intentando justificar la inconsciente acción de esta madre: "No era consciente del agua que para por aquí, ni nadie. Ya no solo por el agua, sino por lo que arrastra por debajo. Es muy peligroso".